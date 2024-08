O ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros e primeiro-ministro em exercício, Paulo Rangel, fala aos jornalistas no final de uma reunião na Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil na sequência do sismo de magnitude 5,3 na escala de Richter com epicentro a 58 quilómetros a oeste de Sines, em Lisboa, 26 de agosto de 2024. O sismo de magnitude 5,3 na escala de Richter foi registado às 05:11 e teve epicentro a 58 quilómetros a oeste de Sines, no distrito de Setúbal, e não causou danos pessoais ou materiais até ao momento, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). TIAGO PETINGA/LUSA

© 2024 LUSA - Agência de Notícias de Portugal, S.A.