Os 18 distritos de Portugal continental vão estar sob aviso amarelo devido ao frio na quarta-feira.

Degundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), encontram-se já hoje em aviso amarelo, igualmente pelo tempo frio, os distritos de Viana do Castelo, Braga, Vila Real, Bragança, Porto, Aveiro, Viseu, Guarda, Coimbra, Castelo Branco, Leiria, Santarém, Lisboa e Setúbal.

Estes distritos têm aviso válido até às 09h00 de quarta-feira devido à "persistência de valores baixos da temperatura mínima", explica o IPMA.

Os distritos de Faro, Beja, Évora e Portalegre juntam-se aos restantes 14 nas primeiras horas e o aviso amarelo irá vigorar só nestes quatro distritos até às 09h00 de quinta-feira.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Devido às baixas temperaturas, a Câmara Municipal do Porto anunciou que vai abrir hoje e quarta-feira à noite as estações de metro do Campo 24 de Agosto e Casa da Música para acolher pessoas em situação de sem-abrigo. Além das estações de metro, também o Centro de Acolhimento de Emergência (CAE) Joaquim Urbano estará aberto com 30 camas disponíveis e transporte em caso de necessidade.

Em Lisboa, a vereadora dos Direitos Sociais, Sofia Athayde, garantiu que a autarquia está a reforçar desde quinta-feira as medidas de apoio às pessoas em situação de sem-abrigo.

Assim, foi feita a “sensibilização, junto dos parceiros e equipa, no sentido de providenciarem os ajustes necessários nas equipas técnicas de rua, área de saúde, distribuição alimentar e voluntariado, assim como nos centros de alojamento temporário".

Quais os cuidados a ter devido ao frio?

Conforme as temperaturas, o SNS recomenda alguns cuidados e medidas preventivas:

menos de 0ºC – evitar sair à rua e expor-se ao frio extremo;

entre os 0ºC e os 5ºC – ter cuidado com a formação de gelo, já que pode provocar quedas;

entre os 5ºC e os 10ºC – preferir sopas e bebidas quentes e usar luvas, cachecol, gorro para proteger as extremidades;

entre os 10ºC e os 15ºC – agasalhar-se e hidratar-se

Outras medidas:

ter cuidado com as mudanças bruscas de temperatura;

vestir roupa por camadas;

proteger as extremidades — mãos, pés e cabeça — do frio;

manter-se agasalhado mesmo dentro de casa;

usar calçado confortável e antiderrapante para prevenir quedas;

facilitar a circulação de ar e abrir as janelas periodicamente para melhorar a qualidade do ar;

assegurar um bom funcionamento do aquecimento da casa (temperatura ideal entre os 19ºC e os 22ºC);

evitar permanecer muito perto das fontes de calor;

realizar atividades físicas controladas

comer fruta e legumes;

ingerir líquidos ao longo do dia;

fazer várias refeições ao longo do dia;

evitar bebidas alcoólicas;

continuar a tomar a medicação habitual.

E no caso de adoecer?

O primeiro passo é ligar para o SNS 24 – 808242424 – e aconselhar-se conforme os seus sintomas.

Em gripes e constipações, aplicam-se as regras habituais no que toca a doenças respiratórias: