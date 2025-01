A líder parlamentar do PS, Alexandra Leitão, vai ser a candidata socialista à Câmara de Lisboa, confirmou hoje o secretário-geral do partido, Pedro Nuno Santos, considerando que é um "sinal da aposta forte" do partido e a "pessoa certa".

Em declarações aos jornalistas no final de uma ronda de reuniões com o setor da saúde, Pedro Nuno Santos confirmou o nome de Alexandra Leitão como candidata do PS à Câmara de Lisboa. Esta escolha é um “sinal da aposta forte” que o partido está a fazer em Lisboa e é “a pessoa certa”, disse Pedro Nuno Santos, destacando o perfil de “realização e concretização” de Alexandra Leitão. Mariana Vieira da Silva também esteve na equação, mas, a proximidade a Fernando Medina, antigo presidente da Câmara de Lisboa e antigo ministro do Governo PS, tornaram difíceis as negociações. Com a escolha de Alexandra Leitão para a Câmara de Lisboa, o PS terá de mudar de líder parlamentar, com o nome de Pedro Delgado Alves, atual vice-presidente da bancada socialista, a ser o mais provável sucessor, segundo o jornal Público.