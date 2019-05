“Posso anunciar que embora não tenhamos ainda data, vamos realizar em Portugal a segunda conferência económica da lusofonia em Portugal, provavelmente no final do ano, mas ainda estamos a negociar com as autoridades nacionais”, disse Salimo Abdula em declarações à Lusa à margem do almoço que reuniu dezenas de empresários e associados da Confederação, em Lisboa.

A reunião dos empresários lusófonos surge depois do encontro de 2018, realizado em Maputo, o primeiro deste género desde que a economia passou a ser um dos pilares deste grupo de países.

“Durante anos não era dada grande importância à vertente económica nas relações entre os Estados, mas penso que isso agora já é assumido por todos como um dos aspetos fundamentais do relacionamento entre os países lusófonos”, vincou Abdula, que disse também estar a programar fazer a terceira conferência em Angola, no próximo ano.