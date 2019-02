A diretiva da União Europeia que restringe o uso de plásticos descartáveis e que o governo procura antecipar é fruto de um acordo alcançado em dezembro de 2018, em Bruxelas, e que visa reduzir a poluição marítima. Segundo um comunicado publicado à data, se nada for feito, em 2050 haverá mais plásticos do que peixes no mar.

Ao antecipar a diretiva, o governo pretende proibir a venda de sacos de plástico oxo-degradáveis, utilizados em alguns supermercados, a partir de 1 de janeiro do próximo ano, escreve o Público.

Já os sacos de plástico mais resistentes, que custam cerca de 50 cêntimos, deverão ficar mais caros. Estão isentos desde aumento sacos constituídos por plástico reutilizado numa percentagem de 70% ou mais.

Está também prevista a antecipação da introdução do sistema de tara retornável para garrafas de plástico, tornando o sistema universal em janeiro de 2021, um ano antes do previsto. Os detalhes do funcionamento deste sistema ainda não são conhecidos, mas está previsto para este ano o arranque de um projeto-piloto com 50 máquinas de depósito em espaços comerciais. Quando o cliente entrega uma garrafa de plástico, recebe um cupão de desconto para utilizar nas compras.

A produção de plásticos explodiu na última década e atualmente ronda as 348 milhões de toneladas por ano. Cerca de 2% a 5% acabam largados nos oceanos.