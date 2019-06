"Estamos próximos de uma decisão sobre essa matéria. Hoje foi publicada a Lei de Programção Militar de maneira que eu espero durante próximas semanas, mês a mês e meio estar em condições de anunciar algo sobre isso", declarou João Gomes Cravinho.

O governante falava aos jornalistas junto ao `stand´ de Portugal no `Paris Air Show´, uma das maiores feiras de aeronáutica do mundo, realizada de dois em dois anos nos arredores da capital francesa.

Entre reuniões com diversas empresas do setor da defesa e da aeronáutica, o ministro da Defesa enalteceu o papel de Portugal na construção do KC-390, que acontece, em parte, na Ogma - Indústria Aeronáutica de Portugal, S.A, com peças fabricadas em Portugal e tecnologia desenhada por engenheiros portugueses.

A primeira demonstração comercial do avião de transporte tático e estratégico fabricado pela Embraer, KC-390, foi realizada hoje no `Paris Air Show´.

Em dia de publicação da Lei de Programação Militar, o ministro não quis alongar-se sobre outros possíveis negócios para as Forças Armadas, afirmando que a sua presença visou "reforçar a Força Aérea" e o "tecido económico empresarial" português, mostrando-se ainda confiante no desenvolvimento do setor da aeronáutica em Portugal.

"Isto é um setor jovem em Portugal e muito dinâmico, que foi criado na última década e é um setor com futuro. É um setor em expansão, muito promissor e são os cursos de engenharia aeronáutica com maior média de entrada nas universidade portuguesas e há boa razão para isso. Os nossos jovens engenheiros saem das universidades e têm logo empresas à espera para os recrutar", disse o governante.

Num curto discurso no `stand´ português, e ao lado do secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias, o ministro da Defesa Nacional sublinhou que o setor da aeronáutica já ultrapassou o setor do vinho a nível de exportações.

O ministro da Ciência, da Tecnologia e do Ensino Superior, Manuel Heitor, também marcou presença no certame, que junta em Paris mais de 2.000 expositores de 48 países e onde passam mais de 300 mil visitantes, com demonstrações de novos modelos de aviões e helicópteros, comerciais e militares.

A Lei de Programação Militar, que define os investimentos para as Forças Armadas até 2030, prevê a substituição das aeronaves C-130 por novos aviões de transporte táctico, com uma dotação de 827 milhões de euros.