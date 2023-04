Foi hoje ultrapassado o recorde de 36ºC, para o mês de abril, registado no Pinhão em 1945.

De acordo com o Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA), o território continental nacional atingiu novos valores extremos de temperatura.

O calor resulta do “anticiclone localizado junto à Península Ibérica, que transportou uma massa de ar quente e seca com origem no norte de África, para a região”, dá nota o comunicado enviado às redações.

Alentejo, Lezíria do Ribatejo e Beira Interior são as zonas mais afetadas. O calor deve manter-se nas próximas horas.

Até às 17h do dia de hoje registaram-se novos recordes em 61 % das estações de monitorização da temperatura do ar. “Foram ultrapassados os valores extremos de temperatura máxima do ar”.

De realçar que o valor máximo extremo para o mês de Abril, 36ºC no Pinhão registado em 1945, foi ultrapassado no dia 27 em 5 estações.

Os termómetros em Mora atingiram os 36.9º C.

Na Amareleja chegou aos 36.7 °C; 36.5 °C em Neves Corvo; 36.3 °C em Alcácer do Sal; 36.2 °C, em Alvalade/Sado e 36.1 graus centígrados em Portel.