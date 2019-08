Com base no TGI da Markest este valor representa um crescimento de 2,1 pontos percentuais face a 2018 e é apenas superado pelo estudo realizado em 2008, quando 71,3% dos inquiridos assumiram ter escolhido Portugal para passar férias.

Em comunicado, a Marktest destaca que Espanha mantém-se no segundo lugar das preferências dos destinos de férias dos portugueses com 21,2% de respostas, quase três pontos percentuais acima do verificado em 2018.

Os Açores surgem como o quarto destino mais procurado pelos portugueses para gozar férias, com 5,8% de referências dos inquiridos, o que faz com que seja um destino tão procurado como França.

No sentido contrário, surge o Brasil que há 10 anos era referido como destino de férias por 3,4% dos portugueses, e manteve em 2019 a tendência sucessiva de queda, recuando dos 1,2% de 2018 para 0,5%. Este país já está atrás de mercados de férias como o México ou a Tailândia.