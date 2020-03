Portugal colocou hoje 1.000 milhões de euros, abaixo do montante mínimo indicativo em Bilhetes do Tesouro a seis e 12 meses, com os juros a subirem face aos mínimos de sempre verificados nos anteriores leilões comparáveis, foi anunciado.

Segundo a página da Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) na agência Bloomberg, a 12 meses foram colocados 405 milhões de euros em BT à taxa de juro média de -0,101%, superior à registada em 15 de janeiro, quando foram colocados 1.250 milhões de euros à taxa de juro média mínima de sempre de -0,482%. A seis meses foram colocados hoje 595 milhões de euros em BT à taxa média de -0,089%, menos negativa do que a verificada em 18 de janeiro, quando foram colocados 500 milhões de euros a -0,487%. A procura atingiu 510 milhões de euros para os BT a 12 meses, 1,26 vezes o montante colocado, e 675 milhões de euros para os BT a seis meses, 1,13 vezes o montante colocado. A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) tinha anunciado para hoje dois leilões de BT com maturidades em 18 de setembro de 2020 (seis meses) e em 19 de março de 2021 (12 meses) num montante indicativo global de entre 1.250 milhões de euros e 1.500 milhões de euros.