Portugal regista hoje mais quatro mortes causadas pela covid-19 do que no domingo e mais 266 infetados, cerca de 85% dos quais na Região de Lisboa e Vale do Tejo. O número total de pessoas recuperadas subiu para 27.205.

Na habitual conferência de imprensa sobre a situação da pandemia em Portugal, que agora se realiza apenas às segundas, quartas e sextas-feiras, o secretário de Estado da Saúde, António Sales, salientou os seguintes dados após ter sido revelado o boletim epidemiológico das últimas 24 horas:

Desde o início da pandemia já morreram 1.568 pessoas e há registo de 41.912 casos, dos quais 13.139 estão ativos;

Destes últimos, 96% dos casos ativos encontram-se a recuperar em casa, ao passo que 3,7% estão internados — 0,5% em nas unidades de cuidados intensivos e 3,2% em enfermaria;

A taxa de letalidade global é de 3,7% e a taxa de letalidade acima dos 70 anos é de 16,3%;

Ao todo, 3.143 profissionais de saúde com covid-19 já recuperaram. "São mais de 80% dos que tiveram a doença e estão já de volta aos seus empregos e às suas rotinas e a quem muito agradecemos pelo inestimável trabalho ao serviço do país", afirmou António Lacerda Sales;

A situação nos lares também foi referida pelo secretário de Estado, que garantiu haver agora menos casos ativos registados: "São hoje 213 com situações de covid-19", o que representa "8,4% do universo de estruturas residenciais para idosos a nível nacional".

Lisboa é a região que mais testa desde o dia 13 de maio;

Foram reforçados os centros de saúde pública mais afetados com a entrada de 10 médicos (a somar aos 20 que já tinham sido anunciados a semana passada) e de 80 médicos internos provenientes de vários hospitais, em especial para tempo parcial. Este reforço é "essencial para o mapeamento e georeferenciação de todos os casos ativos por concelho e freguesia para que se identifique as cadeias de transmissão na região".

Covid-19 em Portugal Quem suspeitar estar infetado ou tiver sintomas - que incluem febre, dores no corpo e cansaço - deve contactar a linha SNS24 através do número 808 24 24 24 para ser direcionado pelos profissionais de saúde. Não se dirija aos serviços de urgência, pede a Direção-Geral da Saúde (DGS). A DGS e o Governo criou para o efeito vários sites onde concentra toda a informação atualizada e onde pode acompanhar a evolução da infeção em Portugal e no mundo. Pode ainda consultar as medidas de segurança recomendadas e esclarecer dúvidas sobre a doença. https://www.dgs.pt/em-destaque.aspx

https://covid19.min-saude.pt O Governo também lançou um site que funciona como um guia prático para apoiar cidadãos, famílias e empresas no combate aos efeitos causados pela pandemia. https://covid19estamoson.gov.pt Poderá ainda acompanhar a cobertura da covid-19 no Especial Coronavírus do SAPO24.

Não há "sobrecarga" em Lisboa e Vale do Tejo

António Lacerda Sales lembrou que "a situação na região de Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a que inspira mais atenção das autoridades de saúde, porque concentra a grande maioria dos casos diários".

Todavia, o secretário de Estado afirmou hoje que "não existe sobrecarga" nas unidades de cuidados de saúde em Lisboa e garante haver "capacidade de resposta" para os elevado número de casos que tem aparecido na região.

Para isso, deu conta que dos 66% dos casos em cuidados intensivos — "em linha com aquela que se verifica no resto do país" que é de 65% — só 20% são doentes infetados com a covid-19.

"Este é o momento do trabalho no terreno. Não de ignorar os números, mas não de nos deixarmos derrotar por eles. É o tempo de reforço de equipas, de definição de estratégias, dirigidas a uma zona do país que tem características diferentes das outras", aferiu António Sales.

O gabinete regional de intervenção, "o acelerador"

Depois da intervenção inicial do governante, Rui Portugal, líder do gabinete regional de intervenção em Lisboa e Vale to Tejo, convidado para comparecer na conferência de imprensa, explicou que o seu gabinete é um "acelerador" no combate à pandemia. E, em três pontos, deu conta da missão a levar a cabo:

Notificação rápida após o diagnóstico; Identificar os contactos próximos o mais rapidamente possível (e deu conta que é aqui que se verifica o "acelerador deste gabinete" em relação a esta zona; Determinar o isolamento dos casos e dos contactos.

A estes pontos, soma-se agora a nova atividade de um conjunto de "equipas que vão para o terreno" como se está a verificar neste momento em Odivelas, Loures, Amadora, Sintra e na cidade de Lisboa.

"[Estas equipas] estão organizadas em termos de unidades de cuidados na comunidade, protecção civil, segurança social e um apoio nas forças de segurança caso seja necessário, para que o isolamento seja efectuado", explicou Rui Portugal.

Público na Liga dos Campeões?

António Sales não quer fazer exercícios de futurologia e por isso diz que qualquer decisão terá de ser tomada tendo em conta a evolução da pandemia. Mas garante que o processo tem decorrido com toda a normalidade e que será um "projeto de sucesso".

"Em função do que é a situação atual, obviamente que não. Mas não sabemos como vai ser a evolução da pandemia", explicou, salientando que a saúde pública é mais importante.

Contudo, salientou que a situação está a ser moderada numa "cooperação muito intensa" as entidades envolvidas na realização do evento: Estado português, a Direção-Geral da Saúde, Federação Portuguesa de Futebol e UEFA.

A situação dos Lares

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, aferiu que Portugal adotou uma política internacional para "a proteção dos mais vulneráveis".

"[É por isso que] estão a ser adaptadas e atualizadas orientações e normativos para que a eficácia do combate ao surto nos lares ainda seja maior do que aquela que se verifica", começou por dizer, antes de afirmar que é preciso cuidado redobrado para que se cumpram as regras para que não se verifiquem casos em que os idosos são infetados não pelas visitas, mas sim pelos funcionários.

Questionado pelos jornalistas sobre a situação em específico de um lar em São Domingos de Rana, em Cascais, que registou um óbito e 41 dos 46 utentes estão infetados com o novo coronavírus, Rui Portugal acrescentou que seis profissionais da estrutura residencial também testaram positivo e que o óbito do utente ocorreu no hospital, sendo que seis utentes permanecem internadas.

Os números do boletim epidemiológico ao detalhe

Portugal regista hoje mais quatro mortes causadas pela covid-19 do que no domingo e mais 266 infetados, cerca de 85% dos quais na Região de Lisboa e Vale do Tejo, divulgou hoje a Direção-Geral da Saúde.

De acordo com o boletim epidemiológico da DGS, o número de mortos relacionadas com a covid-19 ascende hoje a 1.568 pessoas enquanto os casos confirmados desde o início da pandemia totalizam 41.912 infetados.

Em comparação com os dados de domingo, constatou-se hoje um aumento de óbitos de 0,3%, enquanto a evolução dos casos de infeção mostrou um crescimento de 0,6%.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo, onde se tem registado o maior número de surtos, a pandemia de covid-19 atingiu os 18.977 casos, mais 225 do que no domingo.

Esta região tem atualmente 45% dos infetados em todo o país.

Em Portugal continental registou-se um aumento do número de infetados, com o norte a representar a segunda região com maior crescimento. Nesta região, a DGS contabiliza mais 25 pessoas infetadas com o novo coronavírus, atingindo hoje as 17.501.

A região Centro surge na posição seguinte da lista das regiões com maior crescimento do número de infetados, tendo registado mais seis do que no domingo, o que totaliza 4.100 pessoas infetadas com covid-19.

Também no Alentejo foram detetados mais seis infetados, atingindo 477, enquanto o Algarve somou mais três doentes, chegando aos 615.

Os Açores registam mais um caso de infeção pelo novo coronavírus SARS-Cov-2, enquanto a Madeira continua com 92 pessoas infetadas e sem qualquer óbito registado.

Do total de pessoas infetadas em Portugal, 489 estão internadas, mais 31 do que no domingo, estando 71 em unidades de cuidados intensivos, menos quatro do que na contabilização anterior.

Na distribuição dos casos infetados por concelhos, Lisboa é o que regista o maior número de casos, com 3.453 (mais 30 do que no domingo), seguido por Sintra, com 2.614 (mais 50).

No terceiro lugar dos concelhos com mais infetados encontra-se Loures, com um total de 1.812 (mais 21), seguindo-se a Amadora, com 1.666 (mais 21 infetados do que no sábado), e Vila Nova de Gaia, com 1.649 (mais nove).

Ainda acima dos mil casos, contam-se o Porto, que manteve os 1.414 casos de infeções, Matosinhos, que também continua com o mesmo número registado no sábado: 1.292; e Braga, que também mantém o número anterior, somando 1.256 doentes.

A lista dos concelhos com mais de mil infetados inclui ainda Gondomar, com 1.093 casos, e Odivelas, com 1.098.

Os dados do relatório da DGS indicam que, do total de mortes registadas até hoje, 782 são homens e 786 são mulheres.

Por faixa etária, o maior número de mortes regista-se entre as pessoas com 80 ou mais anos (1.051), seguida pela faixa entre os 70 e os 79 anos (302).

Entre a população com idades compreendidas entre os 60 e 69 anos há 143 mortes, além de 50 mortes entre as pessoas com idade entre os 50 e os 59 anos.

Entre os 40 e os 49 anos houve 18 mortos, duas entre os 30 e os 39 anos e duas na faixa etária dos 20 aos 29 anos.

Em termos globais, a faixa etária mais afetada pela doença é a dos 40 aos 49 anos (6.982), seguida da faixa entre os 30 e os 39 anos (6.677) e das pessoas com idades compreendidas entre os 50 e os 59 anos (6.590).

A aguardar resultado laboratorial de testes estão 1.498 pessoas e em vigilância pelas autoridades de saúde estão 31.310.

Desde o dia 1 de janeiro, Portugal registou 378.073 casos suspeitos, segundo adianta o boletim, referindo que 27.205 se recuperaram, o que representa mais 139 do que no sábado.