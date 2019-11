Na sexta-feira à noite, o Ministério do Interior italiano anunciou em comunicado, citado pela AFP e pela EFE, que Portugal vai receber cinco dos 88 migrantes que permanecem a bordo do navio Alan Kurdi há uma semana e que desembarcarão no porto de Tarento, na região de Apulia, Itália.

“Portugal manifestou à Comissão Europeia disponibilidade para acolher até 10 pessoas que se encontram a bordo dos navios humanitários Ocean Viking e Alan Kurdi”, disse fonte oficial do MAI em resposta à Agência Lusa.

Questionada pelo número de migrantes a acolher do Ocean Viking, tendo em conta que as agências internacionais referem que o acordo está alcançado e não prevê a vinda de qualquer destes migrantes para Portugal, a mesma fonte referiu que o Governo português ainda não tem informação.

“Portugal, Alemanha, França, Itália e Luxemburgo manifestaram esta disponibilidade para receber o grupo de pessoas, num gesto de solidariedade humanitária e de desejo comum de fornecer soluções europeias para a questão da migração e das tragédias humanas que se verificam no Mediterrâneo” acrescentou a mesma fonte do MAI, numa resposta escrita.

No caso de Alan Kurdin, além de Portugal, Alemanha e França acolherão 60 migrantes e a Irlanda dois, indica o comunicado do Ministério italiano, citado pela AFP, adiantando que a distribuição dos migrantes foi decidida no âmbito de um acordo europeu alcançado entre Portugal, Itália, Alemanha, França e Irlanda.

No âmbito do acordo também foi decidido que o Alan Kurdi deverá desembarcar no porto de Tarento, na região italiana de Apulia, por ser “um porto seguro” para o desembarque depois de uma dezena de dias no mar, refere o comunicado.

O Alan Kurdi, da ONG alemã Sea-Watch, entrou em águas territoriais italianas na manhã de sexta-feira e o comandante do navio, Baebel Beuse, citado pela AFP, indicou que se corria o risco de a comida faltar e que a situação “se estava a tornar tensa a bordo”.

O comandante também sublinhou que era necessário “abrigar-se do vento e das ondas”.

Entretanto, a ONG alemã lamentou nas redes sociais que, apesar de estar perto da Sicília, o navio tivesse que navegar mais 36 horas para Tarento, mas mostrou-se aliviada por “levar finalmente as 88 pessoas resgatadas esgotadas e traumatizadas para um porto seguro”.