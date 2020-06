Pedro Pessoa e Costa, que hoje apresentou as suas cartas credenciais ao Presidente angolano, João Lourenço, afirmou que Portugal e Angola são dois países “amigos, com muitos anos de relações”, salientando que as empresas portuguesas fazem “parcerias verdadeiras” com os angolanos.

“São dois países que partilham a mesma língua, a história e, sobretudo, a vontade de trabalhar em conjunto no presente e no futuro”, disse aos jornalistas à saída do encontro com o chefe de Estado angolano.

Questionado sobre o impacto da pandemia nas empresas portuguesas presentes no mercado angolano, adiantou que estas estão a sentir os efeitos de forma negativa e a tentar adaptar.

“É óbvio que está a ter [impacto], quando se fala de quarentena e confinamentos, a chegada de trabalhadores a grandes obras não consideradas prioritárias é algo que é preocupante do ponto de vista empresarial”, reconheceu o diplomata.

No entanto, as empresas “têm dado sinais de que podem continuar à procura de outras formas de negócio durante este tempo de pandemia, esperando que não seja um período demasiado longo”.

Salientando que Angola se preparou para a luta contra a doença de uma maneira “exemplar”, Pedro Pessoa e Costa disse que espera que a pandemia não tenha “demasiados efeitos perversos entre os dois países”, nomeadamente em termos económicos e empresariais.

Deixou, no entanto, uma nota otimista: “Creio que as empresas portuguesas que estão neste mercado continuarão a manter-se neste mercado e a participar na construção do presente e do futuro de Angola, e outras poderão vir e mostrarem-se interessadas pela diversificação da economia e o programa de privatizações que tem sido apresentado”.

Quanto à questão da retoma dos voos regulares entre os dois países, esta não foi abordada no encontro com João Lourenço.