“Pertencemos à periferia da Europa, mas a Europa é diversidade. Fortes ligações devido à preocupação e atenção que ambos dispensamos às questões de segurança e defesa”, assinalou o ministro Augusto Santos Silva em declarações conjuntas com o chefe da diplomacia de Vilnius, após um encontro no Palácio das Necessidades.

O ministro português recordou a participação de Portugal nas “Medidas de Segurança” no Báltico, sob a égide da NATO, e não esqueceu a atenção que a Lituânia também dispensa ao flanco sul da Aliança.

“Concordámos na necessidade de melhorar as nossas relações bilaterais, em particular a nível económico”, acrescentou num balanço do encontro, onde a construção europeia, as discussões em curso sobre o novo quadro financeiro plurianual e a conclusão da União económica e monetária, as questões bilaterais, para além dos temas relativos à segurança e defesa quer no quadro da União Europeia (UE) quer no quadro da NATO, estiveram em destaque.

“Portugal não pode competir com a Lituânia em basquetebol, mas pode cooperar com a Lituânia em ciência, tecnologia e economia”, assinalou Augusto Santos Silva.

Em breves declarações em inglês, língua também usada em parte do discurso pelo homólogo português, o ministro Linas Linkevicius agradeceu a colaboração de Portugal na segurança da Lituânia, destacou o turismo e os eventos científicos como alguns dos segmentos de interesse comum, e confirmou que o ‘Brexit’, as migrações e as questões de segurança foram temas em análise.