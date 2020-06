O relatório “Um Planeta em Chamas”, que foi hoje lançado em Portugal pela ANP/WWF (Associação Natureza Portugal/Fundo Mundial para a Natureza), traça a situação dos incêndios florestais em Portugal e Espanha e apresenta propostas para a prevenção dos fogos.

“Portugal é o país europeu mais castigado pelos incêndios. Nos últimos 30 anos é o que mais sinistros enfrentou e aquele em que mais hectares foram queimados”, lê-se no documento, dando conta que, em média, ocorrem no país, por ano, cerca de 17.000 sinistros, mais 35% do que em Espanha.

O relatório da WWF sobre os incêndios florestais na Península Ibérica frisa também que são queimados cerca de 120.000 hectares em média por ano em Portugal, mais 20% do que em Espanha, apesar de ter menos 80% de superfície florestal.

“Este valor significa que todos os anos Portugal vê arder mais de 3% da sua superfície florestal, em comparação com 0,4% em Espanha. Portugal é o primeiro país da Europa e o quarto do mundo que perdeu a maior massa florestal desde o início do século XXI, em grande parte devido aos incêndios florestais que assolam o país todos os verões”, precisa o documento.