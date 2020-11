“O esforço conjunto do Governo da República Portuguesa, através do Camões [- Instituto da Cooperação e da Língua], e da AKDN permitirá disponibilizar gratuitamente máscaras cirúrgicas e batas descartáveis de proteção individual a pessoal médico e outros profissionais de saúde, que se encontram na primeira linha do combate à pandemia”, indica um comunicado oficial distribuído à comunicação social.

O apoio é composto por 100.000 máscaras cirúrgicas e 5.000 batas descartáveis de proteção individual para pessoal médico e outros profissionais de saúde, refere o documento.