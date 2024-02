De acordo com os dados do Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SICAD), há cada vez mais jovens de 18 anos a consumir bebidas alcoólicas a um ritmo diário. Os resultados do inquérito, partilhados com o Jornal de Notícias, revelam que mais de metade dos entrevistados admite ter bebido em excesso no último ano.

Segundo o SICAD, o consumo diário de álcool entre os jovens de 18 anos subiu de 10% para 13% entre 2021 e 2022, o valor mais alto dos últimos sete anos.

Regiões como o Alentejo (que subiu de 12,8% para 18,1%) e o Norte (8,5% para 12,2%) constam entre aquelas onde houve maiores aumentos, mas o caso da Madeira é o que inspira mais cuidados: a subida aqui foi de 4,9% para 12,9%, ou seja, mais do que duplicou no espaço de um ano.

“A Madeira destaca-se como a região onde o panorama mais se agravou, com subidas de oito pontos percentuais no que concerne tanto ao consumo ‘binge’ como à embriaguez severa e sete pontos percentuais no que se refere à ingestão de bebidas alcoólicas numa base diária ou quase diária”, aponta o SICAD no inquérito. O consumo "binge", aponta o serviço, consiste na ingestão de cinco ou mais bebidas alcoólicas na mesma ocasião.

O Alentejo continua, de resto, a ser a região do país onde há mais álcool consumido em excesso. Neste inquérito destaca-se ainda o Algarve, que é a região onde se registam os maiores níveis de consumo de drogas ilícitas: 18,2%. Em segundo lugar está Lisboa, com 16,9%, seguida do Centro, com 16%.