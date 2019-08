Numa conferência de imprensa na sexta-feira, o Governo, representado pelos ministros do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, José António Vieira da Silva, do Ambiente e da Transição Energética, João Pedro Matos Fernandes, e pelo secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, Tiago Antunes, declarou o estado de crise energética, com início às 23:59 desta sexta-feira e fim às 23:59 do próximo dia 21.

“A situação de crise energética tem como objetivo garantir os abastecimentos energéticos essenciais à defesa, ao funcionamento do Estado e dos setores prioritários da economia, bem como à satisfação dos serviços essenciais de interesse público e das necessidades fundamentais da população”, lê-se no comunicado do Conselho de Ministros.

No entanto, o Governo ressalvou que as limitações no abastecimento de veículos só entram em vigor na segunda-feira, dia em que os motoristas iniciam uma greve por tempo indeterminado.

O Governo anunciou em conferência de imprensa que os veículos ligeiros só podem abastecer no máximo 25 litros de combustível e os pesados 100 litros, durante a greve de motoristas, em postos que não pertencem à Rede de Emergência de Postos de Abastecimento (REPA).

O ministro do Ambiente e da Transição Energética explicou também que a REPA tem dois tipos de postos: uns de abastecimento exclusivo e outros para o público em geral.

Os de abastecimento exclusivo são unicamente para as entidades prioritárias, como por exemplo as forças armadas e emergência médica.

“Na restante rede REPA, 321 postos”, esclareceu Matos Fernandes, podem abastecer os veículos prioritários e os equiparados, como transporte de produtos agrícolas em fase de colheita, transporte de valores, entre outros.

Também o público em geral poderá abastecer nos postos da REPA que não são exclusivos a transporte prioritário ou equiparado, no entanto, com um limite de 15 litros de combustível, tanto para veículos ligeiros como para pesados.

Apesar de ter sido fixada o dia 21 de agosto para o fim do estado de crise energética, o Governo disse acreditar que o conflito entre motoristas e patrões, que levou os sindicatos a entregar um pré-aviso de greve, estará resolvido antes daquela data, apelando às partes envolvidas para que “ouçam o povo português”.

Na sexta-feira foi divulgado o parecer do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República (PGR) sobre a greve dos motoristas de matérias perigosas, que o Governo tinha pedido.