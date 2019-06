Assim, adiantou João Gomes Cravinho, “Portugal está particularmente interessado e disponível para reforçar a capacidade marítima da Aliança, nomeadamente a sua capacidade submarina”, mostrando-se convicto de que o país poderá “reforçar a importância” deste contributo “no futuro próximo”.

“Com as responsabilidades extensas que Portugal assume na sua área de responsabilidade operacional e com a possível extensão da sua plataforma continental, é do nosso interesse ter capacidades que garantam o efetivo exercício da nossa soberania no mar”, apontou o governante.

No ano em que se cumpre o 70.º aniversário da NATO, o ministro da Defesa apontou que a coesão interna da organização “pode estar em causa face à progressão de movimentos, e mesmo governos populistas e de natureza extremista, tornando-se urgente reforçar a comunidade de ‘atlantistas’, através da intensificação do diálogo e dos intercâmbios que reforçam o conhecimento mútuo”.

Na ótica de João Gomes Cravinho, “igualmente importante é a credibilidade da solidariedade transatlântica e da capacidade de a NATO exercer essa solidariedade”, tendo o responsável vincado que “a segurança de Portugal, como a de quase todos os restantes membros, não pode ser garantida de forma credível sem o apoio da Aliança no seu conjunto”.

Dizendo ser “liminarmente contra os discursos alarmistas que justificam os investimentos na defesa com base nos argumentos do medo”, o ministro defendeu que “as dinâmicas internacionais hoje são novas e de contornos muito difíceis de prever”, e que, por isso, os países não podem “ser complacentes”.

“A natureza das ameaças que podem afetar a nossa segurança e dos nossos aliados está a mudar rapidamente, como está a mudar também o contexto internacional em que a nossa segurança se define. Não atualizar, não modernizar, não inovar, quer ao nível doutrinal, quer ao nível tecnológico e operacional, seriam erros estratégicos da maior gravidade”, advogou.