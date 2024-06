“Apesar de todos os esforços para realizar a edição deste ano não foi possível, em tempo útil, reunir todos apoios necessários que permitiriam garantir a qualidade do evento Portugal Fashion a que todos já se habituaram. Foi uma decisão muito difícil para a ANJE [Associação Nacional de Jovens Empresários]”, lê-se num comunicado enviado esta tarde à comunicação social.

No dia 09 de abril, a organização do Portugal Fashion anunciou que o evento de moda iria passar a acontecer uma vez por ano – em vez das habituais duas -, a começar em julho deste ano, num novo formato e com o apoio financeiro do Turismo de Portugal.

Na altura, à Lusa, a diretora do Portugal Fashion, Mónica Neto, explicou que a nova estratégia, nacional e internacional, do evento de moda, seria também a "base da candidatura ao Portugal 2030", que a Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE) iria submeter até final do mês de abril.

No comunicado hoje divulgado, a organização do Portugal Fashion diz manter a intenção de realizar apenas um evento anual e afirma pretender “concentrar-se numa edição onde a nova estratégia possa ser apresentada com todas as condições para trazer a todos os criadores e à moda portuguesa a visibilidade, as oportunidades de negócio e a dignidade que ambicionam”.

O evento de moda português tem atravessado “algumas dificuldades de financiamento e por isso foi necessário repensar a forma, e algum conteúdo”, admitiu a organização, sublinhando que “todos os criadores e meios de comunicação social serão atempadamente informados com os pormenores da próxima edição”.

Em outubro, a ANJE alertou que a 53.ª edição do Portugal Fashion, que estava a acontecer naquela altura, poderia ser a última, devido aos atrasos dos fundos comunitários.

Num comunicado de imprensa com o título "Edição do Portugal Fashion pode ser a última devido aos atrasos dos fundos comunitários", a ANJE explicou que as edições do Portugal Fashion estavam a ser financiadas por fundos comunitários do Portugal2020, mas que esse quadro de apoios acabou e o "quadro Portugal 2030 ainda não tem candidatura aberta".

Fundado pela ANJE em 1995, o Portugal Fashion é um projeto promocional da moda de autor, do 'design' e da indústria da moda em diferentes áreas setoriais, representando de forma permanente mais de 30 'designers' e marcas portuguesas do setor da indústria têxtil e do calçado, prestando apoio complementar, a cada edição, a 10 criadores de moda internacionais que procuram o projeto para se desenvolverem a partir de Portugal.