O anúncio foi feito hoje numa cerimónia em Lisboa promovida pela Direção-Geral da Saúde.

As três metas definidas pelo programa da Organização das Nações Unidas para o VIH/SIDA (ONUSIDA) indicavam que até 2020 se devia atingir o objetivo de ter 90% das pessoas infetadas por VIH diagnosticadas e que, dessas, 90% estivessem a fazer tratamento e, por sua vez, 90% delas apresentassem carga viral indetetável.

Segundo os dados apresentados hoje pela Direção-Geral da Saúde (DGS), Portugal atingiu em 2017 a meta dos 90-90-90.

No ano passado, o Ministério da Saúde já tinha anunciado, com base em dados de 2016, que se tinham atingido as duas primeiras metas - 90% dos infetados com diagnóstico e 90% dos infetados a fazer tratamento.

Segundo a DGS, Portugal conseguiu também atingir a terceira meta de 90%, tendo 90% dos doentes em tratamento com carga viral não detetável.