Segundo a Organização Mundial do Turismo (OMT), o ano passado Portugal obteve 17,1 milhões de dólares - o equivalente a 15 mil milhões de euros - de receitas com o turismo.

São mais quatro mil milhões de dólares do que em 2016 as receitas que Portugal obteve com o turismo.

As receitas nacionais foram superiores às da Grécia (16,5 mil milhões de dólares), mas inferiores às da Turquia (22,4 mil milhões de dólares), Itália (44,2 mil milhões de dólares) e Espanha (67,9 mil milhões de dólares).

Portugal assume o quarto lugar da tabela das maiores receitas turísticas do sul da Europa.

Mas no ranking das receitas em toda a Europa, França ocupa o segundo lugar, com 60,6 mil milhões de dólares, e o Reino Unido a terceira posição com 51,2 mil milhões.

O relatório da OMT revela ainda que, numa perspetiva mundial, no ano passado, as chegadas de turistas aumentaram 6,8% em 2017, o maior crescimento desde 2009.

Comparando a 2016, a OMT registou um aumento de 84 milhões de turistas no mundo em 2017.