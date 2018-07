Para Tiago Brandão Rodrigues, num contexto de predomínio da internet, dos meios de comunicação social e de "uma cultura popular que muitas vezes estatiza a violência e o exercício do poder, torna-se fundamental dar aos nossos jovens a capacidade de analise crítica e de ética".

"Estamos, portanto, conscientes de que as políticas que desenvolvemos para envolver os nossos cidadãos na vida das nossas sociedades exigem uma proximidade efetiva de todas as políticas sociais e económicas com as políticas da juventude e com as políticas públicas do desporto", acrescentou.

A conferência dos ministros da juventude e dos desportos da CPLP, cujos trabalhos terminam ainda hoje, decorre com a presença do secretário de Estado português da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo.

A reunião está a debater, na área da juventude, a operacionalização do Plano de Ação da Juventude 2018-2022, entre outras questões. Na área do desporto, é apresentado o Plano de Ação do Desporto 2018-2020, bem como outros documentos que visam a regulação dos Jogos Desportivos da CPLP.

Para o ministro são-tomense dos desportos, Marcelino Sanches, "o que importa verdadeiramente é o convívio entre a juventude, o sentimento de pertença a nossa comunidade, o conhecimento mútuo e o fortalecimento de amizade se de solidariedade".

"Passaremos em revista tudo aquilo que individual e conjuntamente fizemos pela nossa juventude e aquilo que perspetivamos fazer nos próximos tempos para que ela possa viver um futuro mais promissor, mais inclusivo e solidário", referiu o governante.

Meio milhão de jovens oriundos dos nove países da CPLP disputarão durante sete dias cinco modalidades desportivas eleitas para estes 11.ºs Jogos.