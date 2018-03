O presidente do Parlamento Europeu, Antonio Tajani, disse hoje, em Estrasburgo, que Portugal pode ter um papel muito importante na definição de uma estratégia, "um verdadeiro plano Marshall", para África.

Numa conferência de imprensa conjunta com o primeiro-ministro português, depois de este ter discursado no hemiciclo de Estrasburgo no quadro do ciclo de debates sobre o Futuro da Europa, Tajani disse que um dos grandes problemas que a Europa enfrenta e tem que solucionar é o da imigração ilegal e clandestina, matéria que revelou ter abordado com António Costa numa reunião de trabalho que antecedeu o debate.

“É preciso resolver este problema, é preciso ter uma estratégia, um verdadeiro plano Marshall para África. Por isso é que eu disse, na reunião que tivemos hoje de manhã, que Portugal pode desempenhar um papel muito importante para ajudar a Europa a resolver este problema em África”, declarou o presidente da assembleia.

António Costa disse partilhar a opinião de Tajani de que “é preciso ter um verdadeiro plano” para África, o que passa necessariamente por atacar as fontes do problema, o que significa “ajudar ao desenvolvimento e à paz em África”.

“Nós não temos uma grande pressão migratória, mas partilhamos [o problema]. É uma questão para Portugal porque é uma questão europeia (…) E precisamos de encontrar uma forma solidária de partilhar a nossa responsabilidade comum, de assegurar proteção humanitária a todos os que dela precisam”, disse o primeiro-ministro.