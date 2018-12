Portugal propôs esta quarta-feira ao Governo são-tomense uma reavaliação do Programa Estratégico de Cooperação (PEC), assinado em setembro de 2016 entre os dois países, disse o embaixador português em São Tomé e Príncipe.

“Estamos praticamente ao meio do Programa Estratégico de Cooperação e será certamente altura para termos aqui uma reavaliação do programa e ouvir do novo Governo de São Tomé, quais são as prioridades, os métodos que consideram mais adequados”, disse o embaixador, à saída hoje de uma audiência com o primeiro-ministro, Jorge Bom Jesus.

Portugal e São Tomé e Príncipe assinaram em setembro de 2016 um Programa Estratégico de Cooperação avaliado em mais de 54 milhões de euros para cinco anos, que prioriza as áreas da saúde e da educação.