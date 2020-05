"Neste momento os sinais que vemos são encorajadores", começou por dizer a ministra da Saúde, Marta Temido, ao comentar os números dos últimos dias e a nova fase de reabertura que o país inicia esta segunda-feira, 18 de maio.

"É imprescindível manter a monitorização", mas "acreditamos que temos que avançar. Os objetivos de confinamento foram genericamente cumpridos: desacelerar a transmissão da infeção e manter a capacidade do nossos sistema e saúde", acrescentou.

"Desconfinar gradualmente é importante para continuar a proteger as pessoas, essa é a melhor estratégia", defendeu Marta Temido, salientando as consequências na economia e na sociedade do confinamento — em particular ao nível da saúde mental.

A governante deixou aos portugueses uma "palavra de confiança e simultaneamente de prudência", garantindo que "todos os dias" são avaliadas as consequências das decisões do executivo. Marta Temido acrescentou que, nos últimos cinco dias, o número médio diário de novos casos é de 200 e o de óbitos de 12.

E o que nos diz o boletim da DGS deste sábado?

Portugal regista hoje 1.203 mortes relacionadas com a covid-19, mais 13 do que na sexta-feira, e 28.810 infetados, mais 227, segundo o boletim epidemiológico divulgado hoje pela Direção Geral da Saúde.

Em comparação com os dados de sexta-feira, em que se registavam 1.190 mortos, hoje constatou-se um aumento de óbitos de 1%. A taxa de letalidade situa-se nos 4,18%.

Relativamente ao número de casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus (28.810), os dados da Direção-Geral da Saúde (DGS) revelam que há mais 227 casos do que na sexta-feira (28.583), representando uma subida de 0,8%.

O número de recuperados aumentou de 3328 para 3822, representando mais 494 casos — o maior número de sempre.

No total registaram-se até hoje 292.249 casos suspeitos, dos quais 260.499 não confirmados.

Segundo o boletim hoje divulgado, há ainda 2940 casos a aguardar resultado laboratorial e 25.419 casos em contacto de vigilância.

Registam-se atualmente 657 casos de pessoas internadas, 115 nos cuidados intensivos. Tratam-se de menos 16 internados (o número mais baixo desde 31 de março) e mais 3 internados na UCI.

A região Norte é a que regista o maior número de mortos (684), seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo (267), do Centro (221), do Algarve (15), dos Açores (15) e do Alentejo, que regista um caso, adianta o relatório da situação epidemiológica, mantendo-se a Região Autónoma da Madeira sem registo de óbitos.

Regressam as visitas a lares, mas há regras

Em conferência de imprensa, a Ministra da Saúde, Marta Temido, destacou "a importância à possibilidade de haver visitas aos que estão institucionalizados em estruturas residenciais para idosos e na rede nacional de cuidados continuados", a partir desta segunda-feira.

Há porém regras a observar, sendo elas a possibilidade de só haver um visitante por semana e por pessoa; as visitas devem ser agendadas previamente e terá de haver registo de visitantes.

"Devem evitar-se visitas em espaços comuns, como salas de convívio ou mesmo o quarto dos doentes", excepto quando estão acamados, explicou a ministra.

De salientar igualmente a importância da manutenção de algumas regras básicas durante estas visitas, como o distanciamento social, a higienização das mãos e a etiqueta respiratória, acrescentou a responsável. "Quem estiver doente ou com sinais de doença não deve participar das visitas", destacou.

Apesar deste aligeirar das regras, mantém-se o incentivo para que a comunicação se continue a fazer com os familiares através de vídeo ou telefone.

Testar, testar, testar

O dia 13 de maio foi aquele em que foram realizados mais testes em Portugal: 17.534, onde se inclui o esforço de rastreio em creches, lares e estruturas residenciais para idosos ou de cuidados continuados.

Neste momento, a administração regional de saúde no Norte os testes em lares estão concluídos e nas creches estão "praticamente concluídos", faltando apenas um agrupamento de Saúde, o que acontecerá no início da semana quem agora arranca, revelou Marta Temido.

Na administração regional de saúde no Centro "o cenário é de praticamente conclusão do processo". Na região de Lisboa de Vale do Tejo os testes terminam hoje nas creches que iniciam trabalhos na segunda-feira e os lares vão terminar no dia 22 de maio.

No Alentejo, todas as creches realizaram testes de rastreio, já os lares terminam a 22 de maio.

No Algarve o programa deve estar completo já este fim de semana.

Uma palavra de tranquilidade para os pais no regresso à creches

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, deixou este sábado uma palavra de tranquilidade e ânimo aos pais que a partir de segunda-feira podem voltar a deixar os seus filhos nas creches.

Graça Freitas salientou que muitas vezes as crianças ficam infetadas por causa de um adulto e que uma vez identificado um caso desta natureza o menor é imediatamente retirado da creche para evitar mais contágios.

A par, a responsável de saúde salientou que "felizmente, até à data, as crianças que temos tido doentes em Portugal tiveram todas, mas todas, uma evolução positiva", mesmo a criança que se deparou com um quadro mais grave de inflamação respiratória — síndrome inflamatória associado à covid-19 semelhante a doença de Kawasaki — e que inclusivamente já teve alta.

"Tudo está a ser feito para que o contagio não exista, mas se por acaso não existir, uma palavra de ânimo porque as crianças têm recuperado bem o Serviço Nacional de Saúde tem capacidade de resposta, mesmo nos casos mais graves", salientou Graça Freitas.

No que diz respeito a síndrome inflamatória associado à covid-19, a diretora-geral da Saúde disse que estes casos estão a ser acompanhados de perto pelas autoridades portuguesas, em articulação com autoridades de saúde internacionais.

Novo coronavírus SARS-CoV-2

A Covid-19, causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, é uma infeção respiratória aguda que pode desencadear uma pneumonia.

A maioria das pessoas infetadas apresentam sintomas de infeção respiratória aguda ligeiros a moderados, sendo eles febre (com temperaturas superiores a 37,5ºC), tosse e dificuldade respiratória (falta de ar).

Em casos mais graves pode causar pneumonia grave com insuficiência respiratória aguda, falência renal e de outros órgãos, e eventual morte. Contudo, a maioria dos casos recupera sem sequelas. A doença pode durar até cinco semanas.

Considera-se atualmente uma pessoa curada quando apresentar dois testes diagnósticos consecutivos negativos. Os testes são realizados com intervalos de 2 a 4 dias, até haver resultados negativos. A duração depende de cada doente, do seu sistema imunitário e de haver ou não doenças crónicas associadas, que alteram o nível de risco.

A covid-19 transmite-se por contacto próximo com pessoas infetadas pelo vírus, ou superfícies e objetos contaminados.

Quando tossimos ou espirramos libertamos gotículas pelo nariz ou boca que podem atingir diretamente a boca, nariz e olhos de quem estiver próximo. Estas gotículas podem depositar-se nos objetos ou superfícies que rodeiam a pessoa infetada. Por sua vez, outras pessoas podem infetar-se ao tocar nestes objetos ou superfícies e depois tocar nos olhos, nariz ou boca com as mãos.

Estima-se que o período de incubação da doença (tempo decorrido desde a exposição ao vírus até ao aparecimento de sintomas) seja entre 2 e 14 dias. A transmissão por pessoas assintomáticas (sem sintomas) ainda está a ser investigada.

Vários laboratórios no mundo procuram atualmente uma vacina ou tratamento para a covid-19, sendo que atualmente o tratamento para a infeção é dirigido aos sinais e sintomas que os doentes apresentam.

Onde posso consultar informação oficial?

A DGS criou para o efeito vários sites onde concentra toda a informação atualizada e onde pode acompanhar a evolução da infeção em Portugal e no mundo. Pode ainda consultar as medidas de segurança recomendadas e esclarecer dúvidas sobre a doença.

Quem suspeitar estar infetado ou tiver sintomas em Portugal - que incluem febre, dores no corpo e cansaço - deve contactar a linha SNS24 através do número 808 24 24 24 para ser direcionado pelos profissionais de saúde. Não se dirija aos serviços de urgência, pede a Direção-Geral da Saúde.