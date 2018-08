Por outro lado, tinham sido assistidos 30 operacionais, com sintomas relacionadas com o calor e com o fumo, informou ainda o comandante operacional.

Vaz Pinto explicou que a Proteção Civil retirou 110 pessoas (79 em 10 sítios e lugares no concelho de Monchique (Taipa, Foz Carvalhoso, Ladeira de Cima, Pedra da Negra, Foz do Lavajo, Corjas, Foz do Farelo, Ribeira Grande e Portela da Viúva) e 31 em cinco sítios no concelho de Odemira (Varja do Carvalho, Moitinhas, Barreirinhas, Vale das Hastes e Craveiras).

Em comunicado, a ANPC destaca o incêndio que lavra há mais de dois dias no concelho de Monchique, distrito de Faro, Algarve que, pelas 20:00 de hoje, tinha no combate às chamas 810 operacionais, apoiados por 226 veículos, oito máquinas de rasto e nove meios aéreos.

A ANPC refere no comunicado que no sábado registou 110 ocorrências de incêndios florestais que foram combatidos por 3.479 operacionais, apoiados por 971 veículos e 51 meios aéreos.

A nota salienta que "face às condições meteorológicas adversas, de tempo muito quente e seco, que favorecem a deflagração e a propagação de incêndios rurais", mantém-se o Estado de Alerta Especial (EAE), no nível vermelho, até às 23:59 de segunda-feira, para os distritos de Beja, Bragança, Castelo Branco, Coimbra, Évora, Faro, Guarda, Leiria, Lisboa, Portalegre, Santarém, Setúbal e Viseu.

Já os distritos de Aveiro, Braga, Porto, Viana do Castelo e Vila Real ficam em EAE, no nível laranja, também até às 23:59 de segunda-feira.

“A ANPC renova o aviso à população para os cuidados a ter com a sua segurança, lembrando que a rapidez e a violência de propagação de incêndios que ocorrem com este tipo de condições meteorológicas fazem com que este tipo de ocorrência constitua uma ameaça para as pessoas e os seus bens, face ao modo extremo com que se podem desenrolar”, alerta o comunicado.

A Proteção Civil apela aos cidadãos para se manterem “permanentemente informados” sobre o evoluir da situação nas zonas em que residem ou visitam, observarem os conselhos e as recomendações das autoridades em particular nas situações extremas de incêndios rurais, adequarem os comportamentos face ao risco de incêndio rural, cumprirem as medidas de autoproteção e só procederem à evacuação do local onde se encontrem em condições de absoluta segurança.