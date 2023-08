No comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros explicou também que "A disponibilidade e apoio dos parceiros europeus, e em especial das autoridades francesas e da delegação da União Europeia em Niamey, foram fundamentais para a conclusão desta operação de evacuação que permitiu a saída de cidadãos nacionais e de cidadãos cabo-verdianos, em segurança, do território nigerino".

Portugal reitera a sua posição de "condenação de toda e qualquer tentativa de subversão da ordem constitucional, a qual deve ser rapidamente restaurada", afirmando que "o diálogo entre as partes deve prevalecer, evitando a escalada de violência e garantindo a libertação do Presidente Bazoum e demais Ministros entretanto detidos".

No dia 27 de julho, os militares do Níger afirmaram ter derrubado o regime do Presidente Mohamed Bazoum, através de um comunicado lido na televisão nacional em Niamey, em nome de um Conselho Nacional para a Salvaguarda da Pátria (CNSP).

O Presidente do Níger, Mohamed Bazoum, está detido desde esse dia por membros da guarda presidencial, na sequência do fracasso das conversações sobre pontos que permanecem desconhecidos.