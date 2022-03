Falando num debate solicitado pelo grupo parlamentar do PCP sobre o preço dos combustíveis, Matos Fernandes precisou que “não se vislumbram constrangimentos” na disponibilidade dos vários produtos energéticos.

No caso do gás natural, apontou, este produto tem chegado conforme o previsto. “Temos as reservas a três quartos e ainda ontem houve uma descarga”, precisou.

Relativamente aos combustíveis rodoviários, “temos reservas públicas para três meses”, às quais se somam ainda as dos operadores.

Também na eletricidade, o ministro do Ambiente não antecipa dificuldades.

Mas se “em relação às disponibilidades não há constrangimentos”, “o mesmo não pode ser dito em relação ao preço”, referiu o ministro do Ambiente, acentuando que “este é volátil, crescente e cresce já a partir de patamares elevados”.

Matos Fernandes disse ainda “os aumentos são expressivos”, “todos os vamos pagar” e que o papel do Governo é fazer também com que não se perca o rumo na aposta das renováveis e apoiar os consumidores mais frágeis.

