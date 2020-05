Com o objetivo de recuperar a economia portuguesa, os 16 Embaixadores do programa declaram o seu empenho em ajudar Portugal, refere uma informação desta campanha que promove a compra de produtos com o selo “Portugal Sou Eu” através da assinatura “O que nos une? Ser Português é o que nos une. E este selo é a nossa garantia. Escolha Portugal”

Carolina Piteira, Cláudia Vieira, Cristina Ferreira, Cuca Roseta, D.A.M.A., Fátima Lopes, Fernanda Freitas, Henrique Sá Pessoa, Júlio Isidro, Júlio Magalhães, Justa Nobre, Luís Buchinho, Luís Onofre, Nélson Évora, Rosa Mota e Vítor Sobral são os 16 Embaixadores que dão a cara pela campanha.

Os consumidores são desafiados a colaborarem na reconstrução do país, através da compra de produtos com o selo “Portugal Sou Eu”, em especial numa altura em que o país atravessa enormes desafios, sendo que o programa visa apoiar o relançamento da economia e combater o desemprego, lê-se no comunicado.

“O apoio dos Embaixadores do programa revela-se crucial num momento em que é necessário transmitir um sinal de união e esperança no futuro”, refere o Ministério da Economia, prosseguindo: “Sabemos que os portugueses já valorizam a origem dos produtos e serviços, mas, neste momento, mais do que nunca, é importante que privilegiem a compra de produtos portugueses, valorizando e dinamizando a oferta nacional”.