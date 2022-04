Em causa está a existência, na legislação portuguesa, de direito de preferência dos titulares de concessões balneares nos concursos para a renovação, o que, segundo um comunicado do executivo comunitário, “não se afigura compatível” com as regras, nomeadamente a da liberdade de estabelecimento.

Segundo a Comissão, um direito preferencial a favor dos operadores históricos desencorajaria as empresas situadas noutros Estados-membros de prestarem serviços de praias em Portugal.

Portugal dispõe agora de dois meses para responder aos argumentos apresentados por Bruxelas na notificação enviada, caso contrário, a Comissão poderá enviar um parecer fundamentado a Portugal.