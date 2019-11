De acordo com o relatório de 2019 sobre a Situação da Saúde na UE, “a esperança de vida em Portugal aumentou substancialmente na última década”, nomeadamente com a redução da taxa de mortalidade por doenças cardiovasculares, com Portugal a registar uma média de 81,6 anos (em 2017) acima dos 80,9 da UE. A disparidade entre homens e mulheres era de 6,2 anos, acima da média europeia (5,2).

Apesar da diminuição da mortalidade, os acidentes vasculares cerebrais e a doença cardíaca isquémica são as principais causas de morte, em Portugal, seguindo-se a pneumonia, cancro do pulmão e cancro colorretal.

As conclusões sobre Portugal indicam também que, considerado os fatores de risco a que são atribuídos um terço as mortes, em Portugal, os alimentares surgem em primeiro lugar, com 14% (UE 18%), seguindo-se o tabagismo, com 12% (UE 17%), o consumo de álcool, com 11% (UE 6%) e o pouco exercício físico, com 3%, em linha com a média da UE.

No que respeita ao acesso à saúde, o relatório conclui que Portugal “tem um bom sistema de cuidados primários, capaz de manter os doentes fora dos hospitais quando isso se justifica” e que o Serviço Nacional de Saúde (SNS) é universal.

O número de médicos de família tem aumentado desde 2016, mas cerca de 600 mil utentes do SNS “não se encontravam inscritos em médico de família, em inícios de 2019″, o que representa 5,8% da população.