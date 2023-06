Este anúncio foi feito por António Costa numa conferência de imprensa conjunta com o Presidente de Angola, João Lourenço, depois de os governos de Portugal e Angola terem assinado 13 acordos.

“A cooperação na educação continuará a ter um papel fundamental. E, por isso, a partir do próximo ano letivo, Portugal vai duplicar o número de bolsas concedidas para licenciaturas ou mestrados do conjunto dos países de língua oficial portuguesa”, declarou o chefe do Governo português.

António Costa adiantou que o Governo português terá também em conta “o aumento dos custos e, nesse sentido, haverá um aumento de 30% do valor das bolsas, o que, naturalmente, também se traduzirá numa subida das bolsas concedidas a estudantes angolanos nas universidades portuguesas”.

Ainda de acordo com o primeiro-ministro, Portugal vai continuar a investir na Escola Portuguesa de Luanda e também nos desenvolvimento dos polos fora da capital angolana de forma a serem servidos o maior número de estudantes que pretendam seguir o currículo português, integrando também na carreira docente os professores dessas escolas”.

No âmbito da sua visita oficial a Angola, António Costa vai visitar na terça-feira a Escola Portuguesa de Luanda.

Perante os jornalistas, o líder do executivo referiu que a cooperação com Angola, nos próximos anos, além das áreas tradicionais, como a educação, a justiça e administração interna, estender-se-á a novos setores como o do turismo, a administração pública, a transição digital e a economia azul.

“Fica patente a diversificação e amplitude da nossa cooperação”, sustentou.