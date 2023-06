A mesma fonte referiu que as circunstâncias da morte deste homem natural dos Açores ainda são desconhecidas e que a família foi informada da situação esta segunda-feira.

A embarcação trata-se de um pesqueiro com o nome “Calvão”, de pavilhão português e que pertence à empresa aveirense António Conde & Companhia, S.A., acrescentou.

O navio de pesca atraca esta quarta-feira em Montevideu, no Uruguai, adiantou ainda o familiar.

Especializado na pesca de arrasto e de cerco, o Calvão foi construído em 1977, nos Estaleiros Navais de Viana do Castelo para a Empresa de Pesca de Aveiro. É conhecido por operar no Atlântico Sul a partir do porto de Montevidéu, no Uruguai.

A Lusa tentou obter informações junto da empresa do distrito de Aveiro, mas a administração recusou prestar declarações.

Contactado pela Lusa, o Ministério dos Negócios Estrangeiros referiu que a “Embaixada de Portugal em Montevideu está a acompanhar a situação e a colaborar em todas as diligências necessárias”.