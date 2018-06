Um homem de nacionalidade portuguesa morreu na sexta-feira à tarde num acidente de viação na Autoestrada A-52, a sul de Ourense, em Espanha, noticiou hoje o jornal La Region, de Ourense.

No acidente, registado pela polícia às 14:31 de sexta-feira, morreu o único ocupante do carro, um Fiat de matrícula portuguesa, e a vítima era de Barcelos, distrito de Braga.

O condutor teve morte imediata, segundo a polícia espanhola, citada pelo mesmo jornal.

Ainda segundo informação do jornal, o homem trabalhava nas obras do comboio de alta velocidade, na zona de Vilar de Barrio, a poucos quilómetros do local do acidente.

Após o despiste, registou-se um choque entre dois veículos, de matrícula espanhola, que causou dois feridos.

A Autoestrada A-52 faz a ligação à Autoestrada 24 na fronteira portuguesa, em direção a Chaves.