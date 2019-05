Segundo a mesma fonte, os quatro alunos e duas professoras que saíram ilesos do acidente já partiram da Hungria e chegam ainda hoje a Faro, após uma escala em Munique.

O grupo pertencia à Escola Secundária Pinheiro e Rosa, em Faro, e estava na Hungria ao abrigo do projeto de intercâmbio escolar Comenius, afirmou à Lusa o chefe de gabinete do presidente da Câmara de Faro.

O acidente rodoviário que vitimou mortalmente a aluna, de 16 anos, e feriu um rapaz, ocorreu hoje de madrugada em Budapeste, capital da Hungria, quando o grupo se dirigia para o aeroporto a fim de apanhar o avião para Portugal.

Questionada sobre o português que ficou ferido, a fonte disse apenas que continua internado na Hungria.

O minibus onde seguiam as oito pessoas “foi abalroado por outro veículo”, explicou o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, que já falou com os pais da aluna que morreu, tendo apresentado as condolências em nome do Estado português.

Questionada sobre a trasladação do corpo da vítima mortal, a mesma fonte esclareceu que para já não é possível prever quando vai ocorrer, acrescentando que a Embaixada de Portugal em Budapeste está a apoiar a família neste processo.