De acordo com um inquérito divulgado em Bruxelas pela Comissão Europeia, subordinado ao tema “Democracia e Eleições”, apenas 57% dos portugueses inquiridos assumiu estar preocupado com a influência das chamadas fake news no desfecho das eleições europeias de maio de 2019.

Esta é a segunda percentagem mais baixa entre os Estados-Membros, atrás apenas de Estónia (56%), ficando muito distante da média europeia, que é de 73%.

O estudo expõe ainda que Portugal também é um dos países da UE em que a percentagem de cidadãos que teme a possibilidade de que intervenientes externos e grupos criminosos influenciem as próximas eleições europeias é mais baixa.

Só 44% dos portugueses inquiridos disse estar preocupado com a hipótese de que intervenientes externos e grupos criminosos influenciem o resultado das europeias do próximo ano.