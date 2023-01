Há, pelo menos, 20 casos registados em Portugal, entre 2009 e 2022, escreve esta segunda-feira o Jornal de Notícias. Uma substância que se vende online, em sites estrangeiros, está a ser comprada por portugueses para induzir a morte, confirmaram as autópsias realizadas pelo Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses (INMLCF) a pedido do Ministério Público.

Esta droga é utilizada em medicina veterinária para eutanasiar animais, mas o Jornal de Notícias "constatou haver sites estrangeiros a vender a droga sem receita", salientando também que poderão "existir mais casos, que nunca serão conhecidos, já que as autópsias não são geralmente feitas em doentes terminais".

O jornal ouviu também um membro da comissão coordenadora do "Direito a Morrer com Dignidade", movimento cívico de defesa da despenalização da morte assistida em Portugal, que confirmou que já receberam "vários pedidos" sobre esta droga, nomeadamente como obtê-la e "indicações" a dar sobre a própria substância.

Refira-se que o diploma da morte assistida em Portugal está neste momento no Tribunal Constitucional (TC), que deverá anunciar até final do mês se o mesmo é inconstitucional ou se dará um parecer favorável, deixando depois nas mãos do presidente da República a promulgação ou não da lei.

Linhas de apoio emocional e prevenção de suicídio

Caso tenha pensamentos suicidas ou conheça alguém que revela sinais de alarme, fale com o médico assistente. Se sentir que os impulsos estão fora de controlo, ligue 112.

Outros contactos:

SOS Voz Amiga

(diariamente, das 15h30 às 00h30)

213 544 545

912 802 669

963 524 660

direcao@sosvozamiga.org

Conversa Amiga

(diariamente, das 15 às 22h)

808 237 327

210 027 159

SOS Estudante

(diariamente, das 20 às 01h)

239 484 020

Voz de Apoio

(diariamente, das 21h às 24h)

225 506 070

Telefone da Amizade

(diariamente, das 16h às 23h)

228 323 535

Telefone da Esperança

(diariamente, das 20h às 23h)

222 080 707

Departamento de Psiquiatria de Braga

253 676 055

Escutar- Voz de apoio

225 506 070

SOS Telefone Amigo

239 721 010

A Nossa Âncora

219 105 750

219 105 755

Brochura do INEM

Ler aqui.