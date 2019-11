A reportagem dos jornalistas da RTP Isabel Silva Costa, Carlos Pinota e João Caldeirinha, “Joias do Príncipe”, ganhou o prémio de melhor documentário e vai receber cinco mil euros.

O projeto faz parte da série “Terra Príncipe” que documenta empreendimentos locais, na ilha do Príncipe, maioritariamente feitos por mulheres.

O vencedor na categoria de videoclipe foi o italiano Davide Salvucci com o vídeo “Buta, the jewel of África” (“Buta, a joia de África”) no qual é descrito o massacre ocorrido na região do Burundi quando 40 estudantes de diferentes etnias foram massacrados por se terem recusado a matar uns aos outros.

Salvucci vai receber um prémio no valor de 1.500 euros.