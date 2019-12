Em comunicado, o grupo, detido pela Vinci, classifica esta ação de protesto de "incompreensível, sem fundamentos" e garante que "prejudica a empresa e consequentemente os seus trabalhadores”.

A empresa realça ainda que “está empenhada em minimizar os impactos desta paralisação, cumprindo escrupulosamente a lei e todas as regulamentações e acordos aplicáveis”, recordando que “negociou com todos os representantes sindicais da empresa e com o próprio SINTAC [Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil] um novo AE [acordo de empresa], no passado mês de julho, acordo esse que mereceu o aval positivo de todos”.

No dia 20 de dezembro, o SINTAC anunciou um pré-aviso de greve na Portway para hoje, sábado e domingo nos aeroportos de Lisboa, Porto, Faro e Funchal.

Em comunicado divulgado na altura, o SINTAC indicou que decidiu avançar com o referido pré-aviso de greve na Portway, porque a empresa, "através dos seus administradores pertencentes ao grupo Vinci, respondeu com a denúncia do acordo de empresa em vigor, e não cumpriu o devido descongelamento de carreiras no passado mês de novembro conforme tinha assinado em 2016".