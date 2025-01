A taxa de poupança familiar teve, de acordo com os dados do serviço estatístico europeu, um aumento face à do terceiro trimestre de 2023 (14,2%) e um ligeiro recuo em cadeia (15,6% no trimestre anterior).

A taxa de investimento das famílias, por outro lado, abrandou quer comparando com o período homólogo (9,7%), quer com o anterior (15,6%).

O Eurostat divulga, no mesmo boletim, que a margem de lucro das empresas (da área não financeira) teve um recuo homólogo de 40,3% para 38,8%, maior do que a de 38,7% atingida no segundo trimestre de 2024.

A taxa de investimento das empresas abrandou, entre julho e setembro de 2024, para os 21,9%, face aos 22,2% homólogos, mas cresceu na variação em cadeia, depois de ter atingido os 21,4% no segundo trimestre.

O Eurostat não publica dados para a União Europeia nestes indicadores.