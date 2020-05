A medida, aprovada na terça-feira em reunião de Câmara, entra em vigor a 10 de junho e vai prolongar-se até 30 de setembro, e contempla, também, a interdição de estacionamento nesta via da marginal urbana, que apenas pode ser acedida para acesso a garagens e cargas e descargas dos estabelecimentos comerciais.

Ainda para minimizar a circulação automóvel nas ruas adjacentes ao mar, a autarquia poveira decidiu impor estacionamento tarifado em algumas vias e parques, numa opção que, segundo Aires Pereira, presidente da Câmara local, irá "garantir alguma rotatividade e disciplinar algum estacionamento abusivo que existe nessas zonas".

A época balnear nesta estância turística do norte do país só irá arrancar a 27 de julho, mas a autarquia já está a preparar algumas medidas de segurança para o acesso às praias, no âmbito da pandemia da covid-19, nomeadamente a instalação de dispensadores de gel desinfetante junto aos areais.

Noutro âmbito, a Câmara aguarda as indicações do Governo para avaliar a reabertura ao público dos equipamentos culturais e desportivos municipais, estando a ser ponderado o funcionamento de uma piscina exterior nas instalações da Varzim Lazer.

No processo de licenciamento extraordinário para criação e ampliação de esplanadas de estabelecimentos de restauração e bebidas, a autarquia já emitiu 22 autorizações, de forma a compensar a limitação de espaço no interior dos estabelecimentos.