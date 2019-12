O chefe de Estado esteve hoje no Estádio do Mar, casa do Leixões Sport Clube que recentemente acolheu dois sem-abrigo.

"Se, já não digo grandes clubes, mas instituições com outro poder e outra dimensão pudessem seguir estes exemplos abririam caminho à resolução de problemas de vida de muita gente. Mas enfim fica aqui agradecido a quem teve a ideia e sobretudo agradecido a eles. Os heróis são eles que realmente deram a volta à vida", afirmou em declarações aos jornalistas.

Carlos Daniel e Joaquim Melo trabalham agora para o Leixões e um deles vive até nas instalações onde o clube coloca alguns jogadores das camadas jovens.

Para Marcelo Rebelo de Sousa, Carlos e Joaquim são os heróis desta história que, frisou, pode ser repetida se outras instituições "que têm outras hipóteses e outras possibilidades" tivessem este gesto.

"O que é que custará abrir caminho a uma, duas, três pessoas, quatro pessoas, quando se trata de outras instituições com mais poder", questionou.

"Temos aqui dois heróis, o Joaquim e o Carlos, que deram a volta por cima à vida. Tiveram aqui amigos. O presidente do clube compreendeu que quem mais tem, mais tem de dar. E cá temos os dois a colaborarem, os dois entusiasmados. Um deles a pintar as cadeiras do estádio, onde estive sentado, e outro continua a estudar à noite", acrescentou.