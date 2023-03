Marcelo Rebelo de Sousa, em visita ao Centro Ismaelita em Lisboa, palco de um ataque onde duas pessoas faleceram, falou à comunicação social e insistiu que este ato não deve ser generalizado.

"O Estado Português está solidário com as vítimas deste ataque. Estando ainda a decorrer as investigações, ainda é cedo para avançar com posições definitivas. Mas, tudo indica que seja um ato isolado, por motivos pessoais. Não podemos generalizar, é injusto. Espero que a comunidade Ismaili continue a prestar o serviço social que até agora têm feito", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa.

O presidente da República também saudou a celeridade da intervenção policial, afirmando que “sem a rápida intervenção das forças de segurança, as consequências poderiam ter sido maiores”, finalizou Marcelo Rebelo de Sousa.