O Presidente da República recebeu hoje dezenas de deputados do Chega no Palácio de Belém, cerca de 40, correspondendo ao pedido de André Ventura para lhe apresentar um protesto com todo o seu grupo parlamentar.

O presidente do Chega, André Ventura, e os restantes deputados do partido chegaram ao Palácio de Belém um pouco depois das 11:00 e foram recebidos na Sala Arrábida pelo chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa. O encontro pedido pelo Chega, que durou perto de 10 minutos, teve como objetivo entregar ao Presidente da República um protesto escrito pela sua atuação na sequência da morte de Odair Moniz, baleado pela polícia, e dos distúrbios que se seguiram na Grande Lisboa. No fim, André Ventura prestou declarações aos jornalistas na Sala das Bicas durante quase 15 minutos, rodeado pelos outros deputados do Chega, e agradeceu a Marcelo Rebelo de Sousa por se ter disposto a, excecionalmente, receber todo um grupo parlamentar. “O senhor Presidente da República facilitou uma reunião conjunta com todo o grupo parlamentar, algo que é inédito e que também não queríamos deixar de sublinhar, não obstante, sublinhe, o protesto que entregámos. E também demos conta ao Presidente da República, que o levaremos à Assembleia da República”, afirmou.