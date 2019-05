O programa para os próximos quatro anos tem um custo de 10.350 euros, que incluem a revalidação anual da licença de voo e equipamento adequado à modalidade.

A vigilância através de parapente integra-se no projeto municipal “Praia Segura”, que tem, desde 2009, uma viatura todo-o-terreno, com dois nadadores-salvadores, a percorrer todos os dias as praias do concelho, durante a época balnear.

No âmbito do projeto, as praias não vigiadas da Vigia, Amoeiras e Azul têm instalado o sistema “SOS Talking”, através do qual qualquer cidadão, em caso de emergência, aciona um botão e de imediato são contactadas as equipas de socorro no terreno.

No verão passado, o município atribuiu o “Prémio Cidadania”, inserido no projeto “Praia Segura”, a um praticante de parapente que durante um voo de lazer avistou um cidadão caído numa arriba e alertou as autoridades. A vítima acabou por ser salva.

A equipa do projeto “Praia Segura” registou 23 ocorrências no verão passado, sendo a maior parte relativa a pedidos de primeiros socorros e apenas cinco a casos de acidente em meio aquático ou socorro a náufragos.