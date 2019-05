Os 100 jurados pré-selecionados, e dos quais sairão os oito jurados finais (quatro efetivos e quatro suplentes), foram sorteados dos cadernos eleitorais dos municípios da Comarca de Lisboa Norte, a qual contempla 10 concelhos que têm 582.588 eleitores: Vila Franca de Xira, Loures, Odivelas, Cadaval, Azambuja, Torres Vedras, Alenquer, Arruda dos Vinhos, Lourinhã e Sobral de Monte Agraço.

O Ministério Público (MP) pediu na acusação que os arguidos sejam julgados por um tribunal de júri (além de três juízes, são escolhidos/nomeados quatro cidadãos), que irá decidir em julgamento se os arguidos são culpados e quais as penas a aplicar.

O sorteio aleatório da pré-seleção desta centena de jurados, que durou cerca de cinco minutos, decorreu numa sala de audiências do Tribunal de Loures através de uma aplicação eletrónica. De seguida, duas oficiais de justiça diziam em voz alta o número do eleitor sorteado, identificavam o cidadão em causa nos cadernos eleitorais, indicavam o seu nome e o concelho ao qual pertence, procedimento que demorou mais de uma hora, com um intervalo de cerca de 40 minutos.

Hoje foram pré-selecionados 51 homens e 49 mulheres (100), que serão depois reduzidos a 18, os quais, por sua vez, serão entrevistados pelo tribunal até que fiquem os oito jurados finais (quatro efetivos e quatro suplentes).

Na diligência da tarde de hoje, que foi pública, razão pela qual os jornalistas puderam assistir, estiveram presentes a presidente do coletivo de juízes, Ana Clara Baptista, um procurador do MP e os advogados dos arguidos.

O início do julgamento de Rosa Grilo e de António Joaquim está agendado para as 09:15 de 10 de setembro no Tribunal de Loures, segundo um despacho judicial da presidente do coletivo de juízes, Ana Clara Baptista, a que a agência Lusa teve acesso.