A confirmação veio de Teresa Ribera, ministra da Transição Ecológica, salientando que este pedido será feito após a reunião do Conselho de Ministros do governo espanhol.

Portugal e Espanha, refira-se, negociaram com Bruxelas um mecanismo ibérico que fixou um preço máximo para o gás utilizado para produzir eletricidade, também conhecido como “exceção ibérica”, e que estará em vigor até maio de 2023. Agora, contudo, e devido à crise que se faz sentir, muito devido à guerra na Ucrânia, a Espanha avançará com um pedido expresso à União Europeia.

António Costa, primeiro-ministro de Portugal, também já tinha salientado esta possibilidade, em novembro do ano passado. No entanto, com o aproximar do final do acordo, em maio, a Espanha tenta agora um novo entendimento.

Este mecanismo existente estabelece um limite ao preço do gás, que começou nos 40 euros por megawatt e poderá ir aos 70, com subidas mensais de cinco euros. Para já, os valores situam-se nos 45 euros.