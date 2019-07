“Os preços das casas ainda estão a subir, mas não é necessária qualquer ação política imediata”, indica o FMI no relatório da missão do FMI a Portugal ao abrigo do Artigo IV, hoje divulgado.

A instituição indica que os aumentos dos preços das casas continuaram, mas “variam consideravelmente de região para região” e acrescenta que, além disso, “a maioria das transações imobiliárias não foram financiadas com hipotecas”.

O FMI afirma também que, “apesar de alguns sinais recentes de arrefecimento, os preços nos mercados imobiliários residenciais têm crescido de forma constante nos últimos anos, apoiados pela procura robusta de não-residentes e pelo turismo”.

Contudo, a instituição indica que, se persistirem “fortes aumentos de preços”, isso pode encorajar empréstimos hipotecários, inclusivamente através de operações de refinanciamento, “aumentando ainda mais as elevadas exposições dos bancos ao mercado imobiliário”, que representava 38% do total de ativos dos bancos em dezembro de 2018.