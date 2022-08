De acordo com a Autoridade de Antiguidades de Israel (IAA), a presa foi descoberta nos arredores do kibutz Revadim, perto de Ascalon, e pesa cerca de 150 quilos. É a presa mais antiga encontrada na sua totalidade num sítio pré-histórico no Médio Oriente.

"Elefantes gigantes vagueavam e pastavam neste local nos tempos pré-históricos na planície costeira de Israel há meio milhão de anos, como é evidenciado por esta presa antiga excecionalmente bem preservada", disse a Autoridade de Antiguidades em comunicado.

A presa vem de um elefante com presas retas, uma espécie que foi "extinta nesta região há cerca de 400.000 anos", disse à AFP Avi Levy, diretor das escavações da instituição. Em proporção ao tamanho da presa, o seu portador deverá ter medido entre quatro e cinco metros.

Ossos de elefante já tinham sido encontrados nesta área de Israel, mas não uma presa de tais dimensões. Levy considerou esta uma descoberta"fantástica".

"A descoberta da presa, separada do crânio e do resto do corpo [do elefante], levanta a questão: a presa é o que restou de um elefante caçado ou foi recolhida pela população local em tempos pré-históricos? Tinha significado social ou espiritual?", questionam Ofer Marder, professor de arqueologia da Universidade Ben Gurion de Beersheva, e Ianir Milevski, diretor de pré-história da AAI.

Os arqueólogos também encontraram ferramentas de pederneira perto da presa, usadas pelo homem pré-histórico para esfolar e esquartejar animais.