O histórico socialista Manuel Alegre declarou apoio a Ana Gomes, um dia após a direção do Partido Socialista (PS) não indicar qualquer apoio a um candidato às presidenciais do próximo ano, dando liberdade de voto aos militantes.

Manuel Alegre fez chegar uma declaração escrita enviada ao jornal Públic, intitulada “a minha opção”, onde começa por dizer que faz “um balanço positivo da forma como o atual Presidente da República tem exercido o seu mandato”. Diz ainda não esquecer “a amizade e generosidade” que Marcelo Rebelo de Sousa tem tido para com ele.

Mas salienta que “a saúde da democracia precisa de escolhas e alternativas claras”. “Marcelo e eu não somos da mesma família política. A minha, na próxima eleição presidencial, está representada por Ana Gomes. Por isso, uma vez que a direção do PS não optou por nenhum candidato, venho declarar o meu apoio a Ana Gomes”, afirma o ex-candidato à Presidente da República.

A candidatura de Ana Gomes é, para Manuel Alegre, “uma afirmação de autonomia política socialista” que diz ter defendido desde sempre.

E continua: “Apoio Ana Gomes pela sua coragem, pela sua brilhante carreira profissional, pelo seu excecional contributo à causa de Timor Leste, pelo rigor e desassombro com que desempenhou as funções de eurodeputada, pela frontalidade com que tem lutado pela causa da transparência, contra a promiscuidade entre negócios e política".

Acrescenta ainda que lhe dá o seu apoio também “pelo seu patriotismo, pelo seu sentido de Estado”, pela sua “convicção de que, tal como fez como diplomata, saberá sempre defender “os valores permanentes de Portugal”.

Manuel Alegre apoia a ex-eurodeputada também o facto de Ana Gomes ser “uma mulher da esquerda democrática que não teme as causas difíceis". “Há quem se incomode com o seu estilo. O país precisa de quem saiba incomodar os interesses instalados, os corruptos, os oportunistas, os que, de um modo ou de outro, contaminam a vida pública. Sei que Ana Gomes saberá enfrentar o populismo e a extrema-direita e lutará sempre para fortalecer a democracia e o Estado Social”, conclui.

Manuel Alegre entra assim na lista de outros socialistas que declararam apoio a Ana Gomes nas Presidenciais de janeiro de 2021: Pedro Nuno Santos, ministro das Infraestruturas e da Habitação, Maria Begonha, líder cessante da JS.